В СИЗО Москвы усилили профилактические меры по борьбе с коронавирусом

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Московское управление ФСИН утвердило новые ограничения для столичных СИЗО в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает RT.

В частности, встречи заключенных с адвокатами будут проходить в комнате для краткосрочных свиданий через стеклянный барьер. Кроме того, представители Общественной наблюдательной комиссии смогут посещать СИЗО лишь при наличии медицинских масок, перчаток и бахил.

Из-за коронавируса изменят и формат проведения судебных заседаний. Участие в них будет осуществляться только через видеотрансляцию. Также в столичном ФСИН не исключили возможность ограничения на получение передач заключенными.

Данные меры вступят в силу с 23 марта. Ранее ФСИН прекратила предоставление свиданий в связи с распространением коронавируса. Кроме того, в учреждения ведомства не допускаются прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или повышенной температурой тела. Инфицированные заключенные немедленно отправляются в медицинские учреждения.

Ранее в столице подтвердили еще 71 случай заражения COVID-19. Теперь диагноз ставят после первой положительной пробы на коронавирус. Всего в России зафиксировали 438 случаев инфицирования, 262 из них обнаружены в Москве.

23 марта Сергей Собянин открыл в столице отделение для больных с подозрением на коронавирус в больнице № 67. Кроме того, он предписал жителям старше 65 лет соблюдать домашний режим.