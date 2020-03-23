После первой пробы в Москве подтвержден 71 новый случай коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице подтвержден еще 71 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего в Москве зафиксировано 262 случая.
Уточняется, что 71 случай – это люди, имеющие первую положительную пробу на коронавирус и уже получающие необходимое лечение. Обследования провели в федеральных лабораториях, расположенных в Москве. В дальнейшем они будут проводиться и в лабораториях московских учреждений.
"Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве", – пояснили в штабе.
Все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, получают необходимую медицинскую помощь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19. В мире заражено уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончалось. В России, по последним данным, 438 заболевших. В Москве зафиксировано 262 случая инфицирования.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
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