Собянин открыл отделение для лиц с подозрением на коронавирус в ГКБ № 67

14:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В семи городских клинических больницах созданы отделения для граждан с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе открытия одного из таких стационаров в городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова.
"Мы выделили, переоборудовали, приспособили семь городских корпусов больниц для того, чтобы уже лечить конкретных больных или тех, кто находится под подозрением. И сегодня мы отдаем самый новейший корпус на 50 тысяч квадратных метров – новейшая больница – перинатальный центр 67-й больницы, которой мы временно отдаем в систему борьбы с коронавирусом. Тяжелое, но необходимое решение. В ближайшее время при нарастании угрозы мы готовы развернуть еще 10 корпусов, не считая того, что строится новая больница в ТиНАО", – сказал Собянин.
Мэр отметил, что процесс перевода отделения в инфекционный блок для лечения больных коронавирусом занял не более 10 дней.
Собянин напомнил, что подписал указ о введении домашнего режима для москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также созданы девять лабораторий для диагностики коронавирусной инфекции.
При необходимости мощность отведенного для больных коронавирусом отделения могут увеличить до 500 коек. Там установили новые шлюзы, препятствующие распространению инфекции, и специальные бактерицидные установки для поддержания чистоты воздуха.
В отделении разграничили "чистые" и "загрязненные" зоны, в реанимацию проведены медицинские газы. Высокий уровень эпидемиологической безопасности обеспечат современное приемное отделение с изолированными боксами и раздельные входы для приема и выписки больных.
В отделении развернуто все необходимое оборудование для лечения инфекционных больных без перемещения в другие корпуса больницы, включая эндоскопию, ЭКГ, УЗИ, системы переливания крови, компьютерный томограф, рентгеновский аппарат. Имеется операционная для оказания экстренной хирургической помощи.
Лабораторные мощности отделения позволят проводить до 500 ПЦР-исследований в сутки на коронавирусную инфекцию не только у пациентов, но и по заказам городских поликлиник и станции скорой помощи.
Для пациентов предусмотрены маломестные палаты с индивидуальными санузлами (туалет, душ, раковина), современной системой вентиляции и обеззараживания воздуха. Пациентов обеспечат необходимыми медикаментами и пятиразовым питанием.
Прием передач будет проходить в будние дни с 17:00 до 21:00, в выходные и праздничные – с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00. Также предусмотрено высокоскоростное подключение к Wi-Fi.
В новом отделении будут работать 34 врача: терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги, инфекционисты, эпидемиологи, а также 94 медицинские сестры. Для комплексного оказания медицинской помощи сформированы мультидисциплинарные бригады медиков.
За последние сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
В Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что все новые заразившиеся коронавирусом находятся в Москве, они посещали неблагополучные по инфекции страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, передает РИА Новости.
Общее число выздоровевших от вызванного коронавирусом заболевания увеличилось до 17 человек.
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