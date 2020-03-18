ФСИН приостановила предоставление свиданий из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Федеральная служба исполнения наказаний России решила временно не предоставлять возможность свиданий в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Кроме того, в случае обнаружения заражения у лиц, находящихся под стражей, их немедленно госпитализируют в медицинские учреждения.

"Также в учреждения уголовно-исполнительной системы категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции", – рассказали в пресс-службе ФСИН.

Ранее стало известно, что в России обнаружили еще 33 заболевших коронавирусом. Таким образом, общая численность случаев заражения COVID-19 в РФ составила 147 человек. Всего в мире зафиксировали почти 200 тысяч эпизодов инфицирования коронавирусом.

Ограничительные меры принимают во всех российских городах и сферах деятельности. В частности, усиленный режим повышенной готовности действует в Москве и Подмосковье. Отменены все мероприятия с потенциальной численностью участников свыше 50 человек. Прекратили занятия в рамках проекта "Московское долголетие".

18 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился ограничить полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Кроме того, он поручил приостановить проведение налоговых и таможенных проверок.

С 23 марта в России все школы уйдут на каникулы. Кроме того, повсеместно переводят на дистанционное обучение и студентов российских вузов. Между Кремлем и Минобороны состоится обсуждение по поводу возможности переноса весеннего призыва.