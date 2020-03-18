Налоговые и таможенные проверки приостановят в России до 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить все проверки до 1 мая, в том числе налоговые и таможенные, сообщает ТАСС.
Исключениями считаются внеплановые проверки, касающиеся причинения вреда и жизни здоровью россиян, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Кроме того, Мишустин распорядился до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановлении уже назначенных проверок.
Меры предприняты в связи с угрозой распространения коронавируса в России. Ранее стало известно, что в стране обнаружили еще 33 случая заражения COVID-19, 31 из которых зафиксировали в Москве. Таким образом, общая численность инфицированных в РФ составила 147 человек.
В связи с угрозой распространения коронавируса во всех российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля. В Москве же в соответствии с дополнениями от 16 марта к указу "О режиме повышенной готовности" образовательные учреждения закроют с 21 марта.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал работодателей организовать удаленную работу для своих сотрудников. Он отметил, что от 15 до 30% офисных служащих должны перейти на дистанционное исполнение своих обязанностей.
Также Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. С 18 марта по 1 мая в России будет действовать режим ограничения въезда иностранцев на территорию страны. Кроме того, в ближайшее время приостановят авиасообщение между Россией и Сербией.
Всего в мире зафиксировали почти 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. 7962 человека стали жертвами заболевания, вызванного COVID-19.
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