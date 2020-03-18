Песков прошел тест на коронавирус

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что успешно прошел тест на коронавирус на рабочем месте.
Он объяснил, что специалист приезжал в администрацию главы государства и работники по очереди ходили к нему. По словам представителя Кремля, от сдачи теста до получения результата прошло порядка 12 часов.
"Мы живем, хотя и с мерами предосторожности, но достаточно рабочей жизнью, активной жизнью. Нужно просто быть осторожными, прислушиваться к себе и следить за симптомами", – цитирует его "Интерфакс".
Ранее Песков сообщил, что тест на COVID-19 сдали журналисты, которые планируют освещать визит Владимира Путина в Крым 18 марта. Он объяснил это мерами предосторожности.
Пресс-секретарь российского лидера попросил СМИ тщательно отбирать сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием главы государства. В частности, он посоветовал избегать делегирования в кремлевский пул журналистов, недавно побывавших за рубежом.
Путин также обратил внимание, что голосование по поправкам в Конституцию может состояться позже 22 апреля, если в этот день провести мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом. Президент отметил, что по закону голосование должно проводиться не ранее чем через месяц после издания указа, но можно и позднее, "причем срок – когда позднее – в законе не обозначен".
Песков уточнил, что парад Победы отменять пока не собираются. Подготовка к нему продолжается, добавил представитель Кремля.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.
По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось. В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом.
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