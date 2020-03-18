Сотрудники администрации президента РФ сдали тесты на коронавирус

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Сотрудники администрации президента РФ сдают тесты на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Тест на COVID-19 также сдали журналисты, которые планируют освещать визит Владимира Путина в Крым 18 марта. Песков объяснил это мерами предосторожности.
При этом Песков попросил СМИ тщательно отбирать сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием главы государства.
В частности, он посоветовал избегать делегирования в "кремлевский пул" журналистов, недавно побывавших за рубежом, передает РИА Новости.
Он отметил, что для освещения одного из ближайших мероприятий президента были заявлены журналисты, которые бывали в странах с высоким риском COVID-19.
В Кремле уже около недели измеряют температуру журналистам. Кроме того, на входе в пресс-центр появился дозатор с дезинфицирующим средством.
Оперативный штаб опроверг слухи о введении режима ЧС в Москве
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее отвергла сообщения о закрытии Москвы на карантин.
В столице действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса.
В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования.
Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая – завозные.
Пятеро заболевших уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов.
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