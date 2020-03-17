Голосование по Конституции пройдет с учетом ситуации с коронавирусом – Путин

Фото: ТАСС/Zuma
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может состояться позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой.
Президент проинформировал главу ЦИК, что подписал указ о проведении общероссийского голосования 22 апреля. Путин отметил, что, в соответствии с законом, голосование должно проводиться не ранее чем через месяц после издания указа, но можно и позднее, "причем срок – когда позднее – в законе не обозначен".
"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия", – цитирует главу государства ТАСС.
Он также подчеркнул, что нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан. "Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации", – добавил Путин.
Президент попросил Памфилову и ее коллег по ЦИК продолжать подготовку к общероссийскому голосованию. "Надеюсь, вы используете все имеющиеся инструменты, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий", – рассказал глава государства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля, но с учетом условий, связанных с коронавирусом.
"Говоря о предстоящем голосовании, прежде всего необходимо исходить из соображений безопасности и охраны здоровья. Это является приоритетом", – сообщил он.
По словам пресс-секретаря, было бы нелогично подписать указ с открытой датой.
"Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо", – объяснил Песков.
В понедельник, 16 марта, Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны. В документе также сообщалось, что заключение окончательно и не подлежит обжалованию.
Провести голосование именно 22 апреля предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что этот день для голосования посчитали оптимальным, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о введении административного наказания за ряд нарушений в ходе проведения голосования по поправкам к Конституции. В частности, поправки к КоАП касаются нарушения в подсчетах голосов или установленной законом обработке итогов голосования.
Закон о поправке к Конституции РФ 11 марта одобрил Совфед. За проголосовали 160 сенаторов, против – один, трое воздержались. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что поправки – один из важнейших вопросов новейшей истории страны.
15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.
Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе Захар Прилепин, Елена Исинбаева, Денис Мацуев и другие.
Москва стала первой в списке регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. От столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: