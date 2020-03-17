Голосование по Конституции пройдет с учетом ситуации с коронавирусом – Путин

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может состояться позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой.

Президент проинформировал главу ЦИК, что подписал указ о проведении общероссийского голосования 22 апреля. Путин отметил, что, в соответствии с законом, голосование должно проводиться не ранее чем через месяц после издания указа, но можно и позднее, "причем срок – когда позднее – в законе не обозначен".

"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия", – цитирует главу государства ТАСС.

Он также подчеркнул, что нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан. "Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации", – добавил Путин.

Президент попросил Памфилову и ее коллег по ЦИК продолжать подготовку к общероссийскому голосованию. "Надеюсь, вы используете все имеющиеся инструменты, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне, с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий", – рассказал глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля, но с учетом условий, связанных с коронавирусом.

"Говоря о предстоящем голосовании, прежде всего необходимо исходить из соображений безопасности и охраны здоровья. Это является приоритетом", – сообщил он.

По словам пресс-секретаря, было бы нелогично подписать указ с открытой датой.

"Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо", – объяснил Песков.

В понедельник, 16 марта, Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны. В документе также сообщалось, что заключение окончательно и не подлежит обжалованию.

Провести голосование именно 22 апреля предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что этот день для голосования посчитали оптимальным, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о введении административного наказания за ряд нарушений в ходе проведения голосования по поправкам к Конституции. В частности, поправки к КоАП касаются нарушения в подсчетах голосов или установленной законом обработке итогов голосования.

Закон о поправке к Конституции РФ 11 марта одобрил Совфед. За проголосовали 160 сенаторов, против – один, трое воздержались. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что поправки – один из важнейших вопросов новейшей истории страны.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе Захар Прилепин, Елена Исинбаева, Денис Мацуев и другие.

Москва стала первой в списке регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. От столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.

