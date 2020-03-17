ГД ввела административную ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

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Госдума приняла в третьем чтении закон о введении административного наказания за ряд нарушений в ходе проведения голосования по поправкам к Конституции.

Так, ответственность вводится за непредоставление государственным СМИ печатной площади для информирования участников общероссийского голосования. Кроме того, поправки к КоАП касаются нарушения в подсчетах голосов или установленной законом обработке итогов голосования.

Также административную ответственность будут нести лица и за несвоевременное предоставление результатов голосований со стороны избиркомов наблюдателям и СМИ.

Кроме того, закон предполагает, что в отношении общероссийского голосования будут действовать и статьи КоАП о наказаниях за нарушения на выборах.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования. Оно будет вводиться в случае воспрепятствования реализации избирательных прав граждан, любых фальсификаций, а также нелегального получения или выдачи избирательных бюллетеней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Его объявили официальным выходным днем. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что голосование состоится в любом случае, несмотря на угрозу распространения коронавируса. То, что вопрос переноса даты голосования по изменениям в основном законе пока не обсуждается, подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции РФ соответствующим букве действующего основного закона.