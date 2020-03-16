Терешкова рассказала о благодарностях за "сохранение Путина"

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Депутат Госдумы Валентина Терешкова в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказала о письмах с благодарностями за "сохранение Путина".

"Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: "спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича", – сказала Терешкова.

Первая в мире женщина-космонавт добавила, что люди помнят, "в каком виде и в каком состоянии он принял нашу страну, он буквально собирал по частицам".

Терешкова указала, что при Путине "страна стала едина". "У него мощнейший авторитет, и это все идет на то, чтобы с нашей страной считались", – заключила депутат.

Ранее 83-летняя Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну и "делают все для того, чтобы гадости делать".

Что ответил Путин на предложение снять ограничения по числу президентских сроков?

10 марта Терешкова предложила добавить в законопроект о поправках в Конституцию РФ право действующего президента страны участвовать в выборах 2024 года.

На следующий день Госдума приняла законопроект, в том числе с учетом поправки Терешковой. Затем он был одобрен Советом Федерации.

14 марта Владимир Путин подписал закон. Запрос президента России о проверке легитимности закона поступил в Конституционный суд.

Поправки вступят в силу, если суд даст заключение о соответствии и на голосовании 22 апреля изменения поддержат более половины участников.

Изменения основного закона в том числе меняют круг полномочий парламента, а также упоминают бога в главе, посвященной российской государственности.