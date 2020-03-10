Госдума объявила перерыв для обсуждения идеи обнуления президентских сроков

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Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по количеству сроков президентского правления, сообщает Агентство "Москва".

Инициатива прозвучала во время обсуждения законопроекта об изменениях, которые планируются внести в основной закон. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что идею необходимо обсудить.

"Про сроки нужно провести консультацию с президентом и подготовить такую поправку. Коллеги, предлагаю сделать перерыв на 1,5 часа, чтобы обсудить это", – сказал Володин.

Депутаты нижней палаты парламента поддержали поправки к законопроекту об изменениях в Конституции. В частности, одобрение встретили ограничения для высших должностных лиц, право экс-президентов на пожизненное место в Совете Федерации, а также запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ.

Кроме того, Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции. Также парламентарии в настоящий момент рассматривают поправку о проведении досрочных парламентских выборов.

На заседании прозвучала идея о включении в Конституцию пункта о детях как главном приоритете государственной политики РФ.