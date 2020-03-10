В ГД внесли предложение об изменении поправки в Конституцию о детях

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что поправками к Конституции планируется закрепить, что дети являются важнейшим приоритетом госполитики в РФ, передает ТАСС.

"Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети – это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и "достояние Российской Федерации" – тоже, видимо, не самая удачная формулировка, – сказал он.

Крашенинников предложил указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России".

"В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества", – отметил он.

Ранее Владимир Путин назвал главную задачу обновленной Конституции РФ. По его словам, принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, уровня жизни, национальности или вероисповедания.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что этот день для голосования посчитали оптимальным, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Недавно стало известно, что около 66% россиян планируют проголосовать по поводу изменения основного закона.

Во время обсуждения проекта появилось много идей по поправкам в Конституцию. Так, предлагалось внести в основной закон положение о неприкосновенности экс-президентов России. Кроме того, вводили инициативу о появлении права президента на роспуск Госдумы, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.

