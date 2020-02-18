В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму

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Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников отметил, что в Конституцию могут внести еще одну поправку, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.

Крашенинников отметил, что поправку обсудили в рамках деятельности рабочей группы и сочли ее возможной для введения.

Ранее была внесена инициатива, согласно которой в Конституции закрепят неприкосновенность бывших президентов страны. Период внесения поправок в законопроект об изменениях в основном законе продлили до 2 марта.

Идею о внесении поправок в действующую Конституцию Владимир Путин огласил 15 января в своем послании Федеральному собранию.