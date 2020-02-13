Путин одобрил идею сделать день общероссийского голосования выходным

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Владимир Путин поддержал идею сделать день общероссийского голосования выходным, передает RT.

"Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен, конечно, это, кроме ЦИК, никто не сделает. Поэтому я это распоряжение подпишу и выпустим его сегодня или завтра", – заявил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Президент России также согласился с идеей провести голосование в рабочий день. При этом Путин заявил, что правительство должно проконтролировать, чтобы выходной из-за голосования потом "не вытащили от каких-нибудь праздников, первомайских либо с новогодних".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что день для голосования по поправке в Конституцию пока не выбран. По его словам, на данный момент рассматриваются разные возможности.

Песков объяснил, что рабочая группа по подготовке проекта поправки в Конституцию обсудит вариант проведения голосования в будний день, который предварительно объявят выходным.

Ранее президент России заявил, что предложенные поправки к Конституции продиктованы жизнью. Глава государства отметил, что сейчас в стране идет широкая дискуссия, поскольку, по его словам, чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

В конце января в рабочей группе по Конституции выделили тематические подгруппы, куда вошли блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".