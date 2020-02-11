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Общество

13:27

Дата голосования по поправке в Конституцию еще не определена – Песков

общество власть

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что день для голосования по поправке в Конституцию пока не выбран. Об этом сообщает ТАСС.

"Каких-либо решений на этот счет не принималось, поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, на данный момент рассматриваются разные возможности. Он объяснил, что рабочая группа по подготовке проекта поправки в Конституцию обсудит вариант проведения голосования в будний день, который предварительно объявят выходным.

Пресс-секретарь главы государства подчеркивал, что изменения в основной закон продиктованы необходимостью качественного развития политической системы и страны в целом.

Во вторник стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой в четверг, 13 февраля. Об этом объявил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Изменения в действующую Конституцию Владимир Путин анонсировал во время традиционного послания Федеральному собранию. Большинство поправок связаны с системой государственного управления в России, а также с социальной сферой. В рабочую группу по подготовке поправки вошли 75 человек – юристы, артисты, общественные деятели.

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