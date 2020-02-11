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Политика

11:16

Путин встретится с рабочей группой по Конституции 13 февраля

власть политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой по поправкам в Конституцию в четверг, 13 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова.

"Я напоминаю, что в четверг у вас будет встреча с президентом, поэтому мы не в общественной палате встречаемся, а с руководителем страны", – сказал Крашенинников в ходе заседания.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Песков рассказал, что готовящиеся изменения призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны. Он подчеркнул, что целью поправок является следование по пути социально ориентированного государства и обеспечение поступательного и качественного развития госсистемы. Помимо этого, Песков прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий.

Владимир Путин заявлял, что предложенные поправки продиктованы жизнью. Глава государства отмечал, что сейчас в стране идет широкая дискуссия, поскольку, по его словам, чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет Конституция.

В рабочей группе по Конституции выделили тематические подгруппы, куда вошли блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".

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