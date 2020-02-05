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Общество

10:07

В Конституции предложили закрепить девиз государства

общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с предложением разработать и включить в основной закон государства девиз России. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо в адрес сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.

"Предлагаю вынести на общественные обсуждения возможность внесения поправки в Конституцию Российской Федерации "О создании государственного девиза Российской Федерации". В свою очередь, продумал следующие варианты: "Народ-победитель", "Первые в космосе", "Славься, Отечество наше свободное!", "Бог, государство, нация, семья", – указано в обращении.

Хамзаев в своем письме подчеркнул, что СССР и Российская империя, правопреемником которых является Российская Федерация, имели официальные девизы – "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" и "С нами Бог!" соответственно. По словам представителя Общественной палаты России, девиз может стать одним из символов государства, равно как гимн, флаг и герб.

Внесение изменений в действующую Конституцию РФ анонсировал президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Большинство поправок связаны с системой государственного управления в России, а также с социальной сферой.

Для разработки конкретных предложений была сформирована рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. В нее вошли 75 человек – помимо юристов, были приглашены артисты, спортсмены, общественные деятели.

В конце января члены рабочей группы сформулировали тематические подгруппы. Отдельно разрабатываются социальные вопросы, предложения по международному праву, судебная власть и иные аспекты обновленной Конституции.

По состоянию на 4 февраля к законопроекту об изменениях в основном законе государства было внесено 89 поправок. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

ГД приняла в первом чтении поправки к Конституции РФ

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