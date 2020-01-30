В рабочей группе по Конституции выделили пять тематических подгрупп

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Рабочая группа по изменению Конституции РФ разделилась на пять тематических групп для обсуждения поправок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сопредседателя рабочей группы, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талию Хабриеву.
Она рассказала, что было принято решение разделиться на подгруппы, которые больше всего соответствуют предложениям граждан. Речь идет о подгруппах "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление". Модераторами и участниками групп стали эксперты по выбранным направлениям.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном переносе рассмотрения президентского законопроекта о поправке в Конституцию на конец февраля – начало марта. Он пояснил, что поступает большое количество поправок, которые требуют соответствующей проработки. Совет Думы рассмотрит вопрос в понедельник, 3 февраля.
23 января Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении Конституции. Второе чтение документа, как говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, планировалось 11 февраля.
27 января комитет ГД по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к документу. Центральная избирательная комиссия тоже подготовит предложения к поправкам.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. Как пояснил представитель Кремля, необходимости в голосовании не было, но на нем настоял президент.
432 депутата проголосовали за законопроект о поправке в Конституцию
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