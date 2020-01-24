Песков призвал не считать формальностью голосование о поправках в Конституцию

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Голосование по предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию не будет формальностью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается порядок и сроки проведения голосования. По словам Пескова, необходимости устраивать голосование не было, однако на этом настоял глава государства.

"Тем не менее голосование не является формальностью: это будет именно голосование за или против. И если люди посчитают это нецелесообразным, то так и произойдет", – добавил пресс-секретарь.

Песков также прокомментировал назначение Максима Орешкина и Владимира Мединского помощниками президента. Он сообщил, что полномочия Орешкина, Мединского и Козака будут распределены не позднее 27 января.

Ранее Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию. Проект закона предусматривает расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков.

