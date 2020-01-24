Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин и бывший глава Минкультуры Владимир Мединский назначены помощниками президента РФ. Указ подписал Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Также Путин увеличил до трех число заместителей руководителя администрации президента РФ и назначил на новую должность Дмитрия Козака.
Мединский в 2002-2004 годах был руководителем исполкома МГРО партии "Единая Россия". С 2003 по 2011 год – депутат Госдумы. 21 мая 2012 года назначен министром культуры.
Орешкин с 2013 по 2015 год работал директором департамента долгосрочного стратегического планирования министерства финансов, с 2015 по 2016 год был замминистра финансов РФ. Чиновник занимал пост главы Минэкономразвития с 2016 года.
Мединского в новом правительстве сменила начальник департамента кинематографии Ольга Любимова. Минэкономразвития после ухода Орешкина возглавил бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.
Козак на посту вице-премьера курировал топливно-энергетический комплекс, промышленность и вопросы, связанные с Крымом и Севастополем.
После смены правительства должности вице-премьеров получили Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктор Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Первым заместителем председателя правительства РФ стал Андрей Белоусов.
Ранее Путин ввел новую должность – зампредседателя Совета безопасности РФ. На эту позицию он назначил Дмитрия Медведева, ранее занимавшего пост премьер-министра страны.
До этого президент РФ подписал указ, согласно которому у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один вице-премьер. До этого заместителей было 10.
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