Медведев занял должность зампредседателя Совбеза РФ

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Владимир Путин назначил бывшего главу правительства Дмитрия Медведева на новую должность заместителя председателя Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подписал в четверг, 16 января, указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ вводится новая позиция – заместитель председателя Совета безопасности РФ. Эту должность сразу занял Медведев. Соответствующие документы вступили в силу сразу после подписания.

Правительство РФ в полном составе подало в отставку накануне, 15 января, согласно статье 117 Конституции. Как заявил Дмитрий Медведев, решение связано с намерением Владимира Путина вынести на референдум поправки в Конституцию относительно структуры правления в России.

Дальнейшие решения по составу правительства передавались на усмотрение президента страны. В частности, Путин подписал указ об отставке действующего кабмина.

В четверг, 16 января, в Госдуме рассмотрели кандидатуру нового премьер-министра РФ. По итогам голосования среди депутатов, была одобрена кандидатура нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Данное решение поддержали 383 представителя Госдумы, 41 депутат воздержался.

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что в ближайшие дни представит новый состав кабмина. По действующему законодательству на это отводится неделя.

