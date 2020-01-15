Госдума 16 января рассмотрит назначение Мишустина на пост премьер-министра

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Государственная дума 16 января рассмотрит назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Совет Госдумы решил внести коррективы в порядок работы палаты на четверг, чтобы рассмотреть кандидатуру на пост председателя правительства", – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что на заседании совета договорились о порядке рассмотрения и предварительных консультациях по кандидатуре во фракциях. В пресс-службе уточнили, что в 09:00 соберется "Единая Россия", следом за ней – ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия".

"Рассмотрение кандидатуры (на пост премьер-министра. – Прим. ред.) на пленарном заседании состоится (позднее. – Прим. ред.) в четверг", – добавили в пресс-службе.

Ранее Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Было собрано внеочередное заседание, в котором принял участие и сам Мишустин.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Российский лидер поблагодарил правительство за работу, заявив, что удовлетворен достигнутыми результатами.

Во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию. Он обратил внимание, что они должны гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве.

Правительство под председательством Дмитрия Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе – 10 заместителей главы правительства и 22 министерства.

