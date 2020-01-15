Рубль снизился после объявления об отставке правительства РФ

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Рубль в ходе торгов на "Московской бирже" резко снизился на фоне новости об отставке правительства РФ.

Курс доллара составил 61,725 рубля, что на 30 копеек ниже уровня до момента объявления об отставке. Евро на 16:30 торговался на отметке 68,725 рубля – минус 32,5 копейки.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Путин поблагодарил правительство за работу, отметив, что удовлетворен достигнутыми результатами. Предполагается, что сам Медведев займет должность замглавы Совбеза.