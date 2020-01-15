В Совфеде прокомментировали отставку правительства

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с Москвой 24 прокомментировал отставку правительства.

Он не связывает это с каким-либо провалом. Джабаров отметил, что президент поблагодарил правительство и Медведева за работу. Оценка прошлого года тоже была позитивной, напомнил он.

По мнению депутата, решение связано с новыми глобальными задачами. В связи с этим необходимо привлечь к правительству людей, способных решать амбициозные задачи, объяснил он.

"Чем латать правительство то одним назначением, то другим, наверное, проще на самом деле отправить в отставку, а потом подобрать людей, которые способны с этим справляться. Наверное, с этим и связано по времени такое раннее послание президента, потому что открывается десятилетие, начало года. Наверное, надо "засучивать рукава" сразу", – считает Джабаров.

Гарантом Конституции, а соответственно, всего состояния России, является президент, подчеркнул он. Депутат полагает, что в этом плане россияне должны быть спокойны: на них перемены не отразятся.

"Только если с положительной точки зрения, да, может отразиться. Но не с отрицательной", – уточнил он.

Джабаров признался, что ему сложно сказать, сколько пройдет времени, прежде чем сформируется новое правительство. Он предположил, что сначала будет предложена кандидатура премьера, потом будут формироваться министры и так далее.

Зампред пояснил, что не может сказать, положительно ли оценивает новость.

"Я оцениваю как данность. Нам объявили, но у нас нет никакой паники, нет никакого кризиса. Страна стабильна как никогда. Страна на подъеме. Мы надеемся, что дальше будет только лучше", – заключил он.

Во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию. Он обратил внимание, что они должны гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве.

Российский лидер высказался за то, чтобы доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Президент не сможет их отклонить.

После обращения Путина правительство Медведева подало в отставку. Он заявил, что это необходимо, чтобы дать президенту возможность принимать решения, необходимые для изменения Конституции.

Правительство под председательством Дмитрия Медведева было сформировано в мае 2018 года. В этом составе – 10 заместителей главы правительства и 22 министерства.