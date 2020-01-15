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Москва 24

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Политика

17:02

Депутат прокомментировал отставку правительства

политика эксклюзив

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал отставку правительства.

"Я думаю, что долго продолжаться смена правительства не будет, я думаю, что президентом все уже продумано. Наверное, люди будут примерно с теми же установками. Президент, конечно, уже определил круг людей, которые будут более удачно исполнять эти обязанности, я так полагаю", – заявил депутат в разговоре с Москвой 24.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Российский лидер поблагодарил правительство за работу, заявив, что удовлетворен достигнутыми результатами.

Дальнейшее решение по составу правительства будет принимать президент. Владимир Путин сообщил о планах ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. Российский лидер отметил, что Медведев всегда занимался вопросами обороноспособности и безопасности.

Правительство под председательством Дмитрия Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе – 10 заместителей главы правительства и 22 министерства.

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