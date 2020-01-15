Путин планирует ввести должность заместителя главы Совбеза

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин сообщил о планах ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. Об этом президент сообщил на встрече с кабмином.

"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", – приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер отметил, что Медведев всегда занимался вопросами обороноспособности и безопасности.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов", – сказал Путин.

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Дальнейшее решение по составу правительства будет принимать президент.