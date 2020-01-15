Медведев объяснил отставку правительства

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"
Правительство России должно уйти в отставку, чтобы дать Владимиру Путину возможность принимать все решения, необходимые для изменения Конституции. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ", – сказал Медведев.
По его словам, когда изменения будут приняты, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции. Речь идет также об изменении баланса власти – исполнительной, законодательной, судебной, передает ТАСС. Премьер-министр назвал решение правильным.
"В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", – заявил Медведев.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков считает, что смена правительства не будет продолжаться долго. По его мнению, президент уже все продумал.
Путин поблагодарил правительство за работу. Он заявил, что удовлетворен ее итогами, хотя сделать удалось не все.
Во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию. Он обратил внимание, что они должны гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве.
Российский лидер высказался за то, чтобы доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Президент не сможет их отклонить.
Правительство под председательством Дмитрия Медведева было сформировано в мае 2018 года. В этом составе – 10 заместителей главы правительства и 22 министерства.
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