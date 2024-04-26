Суд в Дагестане арестовал еще 5 фигурантов по делу о хищении 2,8 млрд рублей

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В Дагестане арестовали пятерых новых фигурантов по делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей в сфере энергоснабжения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда региона.

Там уточнили, что новых фигурантов уголовного дела отправили под арест на два месяца. Все они являются работниками АО "Дагэнергосеть", добавили в суде.

Ранее ФСБ и МВД РФ задержали нескольких сотрудников "Россети Северный Кавказ" и "Дагэнерго" по подозрению в хищении 2,8 миллиарда рублей, которые были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

Впоследствии были арестованы еще несколько энергетиков, среди которых заместитель директора "Дагэнерго" Амирахмед Зурканаев, руководитель городских электрических сетей Дербента Иса Рагимов, а также заместитель начальника управления по сбыту "Дагэнерго" Насыр Абдуллаев.