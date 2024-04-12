ФСБ задержала сотрудников "Россети Северный Кавказ" за хищение 2,8 млрд рублей

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ФСБ и МВД РФ задержали сотрудников "Россети Северный Кавказ" и "Дагэнерго" в хищении 2,8 миллиарда рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ", его филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранительные органы задержали девять человек. Советский суд Махачкалы принял решение заключить их под стражу, в данный момент они находятся в СИЗО Пятигорска.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники ФСБ провели девять обысков по местам жительства и работы фигурантов в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае, в ходе которых были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела.

Ранее Никулинский суд Москвы назначил экс-замминистру просвещения России Марине Раковой пять лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении в размере 50 миллионов рублей еще в 2021 году.

По версии следствия, в 2019 году она потребовала выделить ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетные средства, которые должны были быть направлены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование". Однако вскоре выяснилось, что деньги были похищены.