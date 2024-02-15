СК РФ возбудил дело о хищении 670 млн руб, выделенных на систему "Безопасный город"

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о хищении более 670 миллионов рублей, которые были выделены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы "Безопасный город". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по факту мошеннических действий при реализации с 2020 по 2023 год концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасного города".

В документах МЧС России указано в качестве потерпевшей стороны.

Как пишет агентство, в 2020 году МЧС РФ и Национальный центр информатизации заключили контракт на проведение НИОКР на сумму, превышающую 670 миллионов рублей. По версии следователей, во время его выполнения неизвестные лица обманули принимающих работу сотрудников МЧС и украли выделенные средства. Преступники якобы не собирались проводить работы, а изначально были намерены похитить деньги.

Ранее Хамовнический суд столицы решил взыскать в пользу Внешпромбанка 130 миллиардов рублей с бывшего президента кредитной организации Ларисы Маркус и других фигурантов дела о хищениях. Также женщину приговорили к 13 годам тюремного заключения за кражу 156 миллиардов рублей.

"Московский патруль": суд вынес приговор по делу о растрате более 1,5 млрд рублей