Замгенконструктора НПО им. Лавочкина Моишееву дали 3 года условно за хищение

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Басманный суд Москвы приговорил к трем годам колонии условно заместителя генерального конструктора НПО имени С. А. Лавочкина Александра Моишеева по делу о хищении 92 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Суд признал 79-летнего мужчину виновным в мошенничестве при разработке первого российского орбитального телескопа "Спектр-УФ". Отбывать наказание он будет в колонии общего режима с испытательным сроком на три года. Назначенное наказание суд постановил считать условным.

Установлено, что Моишеев и три его сообщника фиктивно завысили стоимость проекта, выведя более 90 миллионов рублей на подконтрольные счета.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы приговорил главу Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица к пяти годам условно по делу о растрате в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.



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