Прокуратура попросила для экс-владельца банка "Югра" Хотина почти 10 лет колонии

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Прокуратура попросила Замоскворецкий суд Москвы назначить 9 лет и 10 месяцев колонии экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, обвиняемому по делу о растрате более 23 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Для Нины Черновой гособвинитель попросил 9 лет колонии, для Дмитрия Шиляева – 9 лет и 3 месяца, а для Алексея Нефедова – 9,5 года колонии.

19 апреля 2019 года Басманный суд отправил экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина под домашний арест до 18 июня. Хотина задержали по уголовному делу о хищении 23 миллиардов рублей. Бизнесмен был основным владельцем "Югры", он контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

В мае этого года Замоскворецкий суд столицы по требованию Генпрокуратуры РФ взыскал более 192 миллиардов рублей задолженности с Алексея Хотина, а также 100% акций нефтяной компании "Русь-Ойл".

В 2018 году Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом и открыл конкурсное производство на один год.

Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами достигла 194,9 миллиарда рублей. Активы банка оцениваются в 34 миллиарда рублей.