Суд арестовал 21 объект недвижимости по делу Блиновской

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Суд арестовал 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и области по делу блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-секретарь районного суда Лела Кокая, слова которой приводит ТАСС.

"Постановлением Пресненского суда Москвы в рамках уголовного дела в отношении Елены Блиновской наложены обеспечительные меры на 21 помещение, расположенные в Москве, Ярославской и Московский области, а также на два машино-места", – уточнила она.

Как отметила Кокая, судебное решение еще не вступило в силу.

До этого стало известно об аресте 50 банковских счетов Блиновской, ее коллекционных золотых монет, а также около 100 миллионов рублей в различной валюте.

В конце апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Поводом для этого стали материалы, которые поступили правоохранителям из столичного управления Федеральной налоговой службы. Следователи сообщали, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская, в свою очередь, раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.



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