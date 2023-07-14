Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Чекалиной до 21 июля

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Пресненский районный суд Москвы перенес заседание по делу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которая обвиняется в неуплате налогов, до 21 июля.

В суде объяснили перенос необходимостью проверить видеозапись интервью блогеров Чекалиных.

Ранее Следственный комитет РФ попросил суд отправить блогеров Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест. Как объяснили следователи, блогеры неоднократно нарушали избранную меру пресечения.

В частности, по данным СК, блогеры опосредованно пользовались интернетом, а также общались со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками.

Позже Пресненский районный суд Москвы решил не отправлять Артема Чекалина под домашний арест.

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи считают, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

Против супругов возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 174.1, части 2 статьи 198, части 5 статьи 33, части 1 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установили в СК РФ, им удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они приобрели валюту США.

Чекалины погасили налоговую задолженность 3 мая. Для этого супругам пришлось взять взаймы 311 миллионов рублей.

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