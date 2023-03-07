Фото: телеграм-канал "Следком"

Блогеры Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, сообщается в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198, частью 5 статьи 33, частью 2 статьи 198 УК РФ ("Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица")", – отметили в ведомстве.

Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, с июля 2020 года по июль 2022 года применяла упрощенную систему налогообложения, которая допускала лимит доходов в 150 миллионов рублей.

После получения дохода от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов на сумму гораздо больше положенной она отказалась от уплаты налогов в соответствии с НДС и НДФЛ. Для этого Чекалина привлекла к сотрудничеству супруга и других родственников. Таким образом, Чекалина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей.



Следователи СК совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России провели обыски по месту жительства фигурантов. В данный момент проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов и их пособников к совершению других экономических преступлений.

Ранее сообщалось, что российские общественники предлагают освободить бизнес от уголовного преследования в случае возмещения неуплаченных налогов.

Руководитель экспертного центра организации "Деловая Россия" Екатерина Авдеева рассказала, что изменения предлагается внести в статью 159 Уголовного кодекса. Сейчас предприниматели, которые не уплатили налоги, чаще всего становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве по общеуголовным частям данной статьи.



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