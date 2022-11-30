Налоговые уведомления будут приходить на госуслугах с 2024 года

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

С 1 января 2024 года россияне смогут получать уведомления об уплате налогов на портале госуслуг. Проект постановления одобрило правительство РФ, сообщает пресс-служба Минфина.

В настоящее время документы с данными о налогах отправляются заказными письмами или в электронной форме через личный кабинет пользователя.

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что решение о внедрении рассылки налоговых уведомлений на госуслугах связано с достаточным уровнем цифровой зрелости населения. Кроме того, подобная мера позволит развить потенциал портала.

"Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым", – сообщил он.

Налоговые уведомления будут приходить после согласия получателя. В случае если пользователь передумает, он сможет отменить услугу.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года на госуслугах отменят скидку на оплату пошлин в размере 30%. Подобная мера включена в доходную часть бюджета на следующий год.

Решение об отмене скидки было вызвано отсутствием инициативы о ее продлении.



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