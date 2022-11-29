Россиянам напомнили о необходимости уплатить налоги на имущество до 1 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков напомнил о необходимости заплатить налоги на имущество до 1 декабря. Об этом сообщает RT.

"Напомним, что сумма налога на недвижимое имущество исчисляется как процент от кадастровой стоимости объектов недвижимости – комнат, квартир, домов, дач, гаражей", – пояснил специалист.

Кулаков напомнил, что ряде регионов РФ для расчета налога будут применяться новые результаты государственной кадастровой оценки недвижимости и земли, которая прошла в прошлом году.



По его словам, налог на имущество для физических лиц может повышаться более чем на 10% в год.

Кулаков напомнил, что льготы по налогу на имущество имеют многодетные семьи, военнослужащие, инвалиды, предпенсионеры и пенсионеры и еще ряд категорий граждан.

Эксперт добавил, что несвоевременная уплата или неуплата налога на имущество может обернуться начислением пеней, взысканием суммы неуплаченного налога через суд и даже ограничением выезда из РФ.

Ранее в Москве начал действовать экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что новым налоговым режимом могут воспользоваться зарегистрированные в столице индивидуальные предприниматели и компании численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, а также остаточной стоимостью до 150 миллионов рублей.



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