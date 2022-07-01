Экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса начал действовать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве заработала "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН) для малого бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов.

Он пояснил, что новым налоговым режимом могут воспользоваться зарегистрированные в столице индивидуальные предприниматели и компании численностью сотрудников до 5 человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, а также остаточной стоимостью до 150 миллионов рублей.

"Этим критериям сейчас соответствуют 183 тысячи субъектов малого бизнеса столицы. Важно, что при переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог – за них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика, в который будет поступать информация о доходах из банка, онлайн-касс и самого предпринимателя. Новый режим должен значительно упростить работу микробизнеса города", – отметил Ефимов.

Налогоплательщики не будут сдавать декларации в налоговые органы, платить взносы на медицинское, пенсионное и социальное страхование. Платежи за них внесут из бюджета. Ставка по доходам составит 8%, а доходы минус расходы – 20%.

"На объекте "доходы" налог можно уменьшить на сумму уплаченного торгового сбора. На время проведения эксперимента, до конца 2027 года, ставки останутся неизменными", – добавил глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Налог по АУСН посчитает ИФНС и пришлет уведомление с расчетом в личный кабинет до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Внести средства нужно будет до 25-го числа.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в Москве увеличат предельный размер закупок товаров и услуг у малого бизнеса. Они станут больше с 1 августа. При закупке товаров их расширят с 600 тысяч до 5 миллионов рублей, при заказах на выполнение работ и оказание услуг – с 600 тысяч до 3 миллионов рублей.

