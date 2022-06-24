Собянин увеличил предельный размер закупок товаров и услуг у малого бизнеса

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве увеличат предельный размер закупок товаров и услуг у малого бизнеса. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Предельные размеры станут больше с 1 августа. При закупке товаров их расширят с 600 тысяч до 5 миллионов рублей, при заказах на выполнение работ и оказание услуг – с 600 тысяч до 3 миллионов рублей.
Благодаря нововведению удастся расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в выполнении городского заказа, а также увеличить скорость закупок для государственных нужд.
Проводить сделки будут через Московский портал поставщиков. Данный сервис существует с 2013 года. Там можно найти полный каталог услуг и товаров.
С начала года объем закупок на портале поставщиков увеличился на 25,5%. Было осуществлено 132,4 тысячи закупок на сумму 20,7 миллиарда рублей. При этом почти половина закупок пришлась на столичных заказчиков, они заключили 53,9 тысячи договоров стоимостью 10,4 миллиарда рублей.
К порталу уже подключены заказчики из 39 российских регионов. Количество поставщиков превысило 290 тысяч, при этом 90% из них – представители малого и среднего предпринимательства.
Собянин заявил об увеличении закупок услуг и товаров у малого бизнеса
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