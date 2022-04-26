Ефимов сообщил о росте объема закупок на портале поставщиков на 25,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала 2022 года объем закупок на портале поставщиков вырос на 25,5%. Было совершено 132,4 тысячи закупок на сумму 20,7 миллиарда рублей, сообщил заммэра Владимир Ефимов.
При этом 40% закупок пришлось на столичных заказчиков, они заключили 53,9 тысячи договоров стоимостью 10,4 миллиарда рублей. Средняя цена контракта составила 193 тысячи рублей.
В 2021 году за аналогичный период было проведено 118,1 тысячи закупок объемом 16,5 миллиарда рублей. Ефимов отметил, что портал успешно обновляется и развивается. Он позволяет заказчикам из регионов заключать договоры с представителями малого и среднего бизнеса.
К порталу, по словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, уже подключены заказчики из 39 субъектов России. Количество поставщиков превысило 290 тысяч, при этом 90% из них – представители малого и среднего предпринимательства.
"Свои товары, работы и услуги предлагают предприниматели из всех регионов страны. В числе наиболее активных – пользователи из Пермского края, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области", – уточнил Лысенко.
Функционал портала также позволяет поставщикам создавать сайты для продвижения товаров, для этого применяется искусственный интеллект. Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, чаще всего закупались медицинские и строительные товары, образовательные услуги и бытовая техника.
Ранее Сергей Собянин отмечал, что в столице работают горячие линии поддержки москвичей и предпринимателей. Уточнялось, что звонить можно с 09:00 до 18:00. А специалисты горячей линии для промышленных предприятий работают круглосуточно. Они помогают найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.
Собянин рассказал о работе мер поддержки московской промышленности
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