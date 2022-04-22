Собянин утвердил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодежного туризма

Молодежный и деловой туризм поддержат в столице. На организацию мероприятий в этих сферах правительство Москвы выделит гранты, а также субсидии, чтобы привлекать в столицу туристов старшего поколения. Такое постановление подписал Сергей Собянин.

По его словам, финансовая поддержка со стороны правительства Москвы позволит увеличить количество конференций, конгрессов, форумов и других мероприятий в сфере делового и организованного молодежного туризма и станет стимулом для развития этой отрасли экономики города.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые организуют деловые мероприятия, с помощью гранта смогут частично компенсировать затраты на аренду помещения и технического оборудования. Аналогичную финансовую поддержку смогут получить организаторы международных, всероссийских и региональных мероприятий в сфере молодежного туризма. Максимальная сумма возмещения составит 10 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.