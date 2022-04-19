Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

12:25

370 новых велопарковок появятся в Москве до конца лета

городтранспорт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установит 370 новых велопарковок в Москве до конца лета. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

"К каждой можно припарковать два велосипеда или четыре самоката: всего это места для 740 велосипедов или 1 480 самокатов", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что велопарковки в обновленном дизайне появятся около метро, МЦК и Московских центральных диаметров. Например, их установят у станций метро "Мичуринский проспект", "Селигерская", "Алексеевская", на станции МЦД Бескудниково и станции МЦК Крымская.

Ранее сообщалось, что в Москве с 18 апреля заработали пункты велопроката. По словам Сергея Собянина, с ростом популярности сервиса "Велобайк" растет и число доступных велосипедов: в этом году в городе их будет 7,5 тысячи, 500 из которых – электрические.

Они будут размещены на 720 станциях по всей столице, в том числе в Троицке и Зеленограде. Новые станции откроют в Сколкове и некоторых других районах.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в этом году арендные велосипеды будут впервые в оранжевой оклейке, что соответствует стилистике столичных шеринг-сервисов.

Городской велопрокат заработал в Москве

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать