370 новых велопарковок появятся в Москве до конца лета

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установит 370 новых велопарковок в Москве до конца лета. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

"К каждой можно припарковать два велосипеда или четыре самоката: всего это места для 740 велосипедов или 1 480 самокатов", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что велопарковки в обновленном дизайне появятся около метро, МЦК и Московских центральных диаметров. Например, их установят у станций метро "Мичуринский проспект", "Селигерская", "Алексеевская", на станции МЦД Бескудниково и станции МЦК Крымская.

Ранее сообщалось, что в Москве с 18 апреля заработали пункты велопроката. По словам Сергея Собянина, с ростом популярности сервиса "Велобайк" растет и число доступных велосипедов: в этом году в городе их будет 7,5 тысячи, 500 из которых – электрические.

Они будут размещены на 720 станциях по всей столице, в том числе в Троицке и Зеленограде. Новые станции откроют в Сколкове и некоторых других районах.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в этом году арендные велосипеды будут впервые в оранжевой оклейке, что соответствует стилистике столичных шеринг-сервисов.

