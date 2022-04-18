В Москве заработал велопрокат

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве с 18 апреля заработали пункты велопроката. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Специалисты "Велобайка" проверили и привели в порядок все велосипеды и теперь расставляют их на станциях", – написал мэр.

Он отметил, что с ростом популярности сервиса растет и число доступных велосипедов: в этом году в городе их будет 7,5 тысячи, 500 из которых – электрические. Они будут размещены на 720 станциях по всей столице, в том числе в Троицке и Зеленограде. Новые станции откроют в Сколкове и некоторых других районах.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в этом году арендные велосипеды будут впервые в оранжевой оклейке, что соответствует стилистике столичных шеринг-сервисов. Цены останутся прежними, однако расчет стоимости теперь будет происходить поминутно – 1 минута поездки обойдется в 4 рубля.

"Московский велопрокат – в мировых лидерах по темпам роста числа поездок. <...> В среднем в Москве совершается более 20 тысяч поездок на велосипедах в сутки, в 2021 году пользователи сервиса проехали 14 миллионов километров. 60% людей используют велосипед не для прогулок, а именно как транспорт – для поездок от станций метро, до офиса или дома", – приводятся его слова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ликсутов отметил, что в большинстве случаев расстояние между точками велопроката составляет от 300 до 500 метров, при этом их число ежегодно растет, благодаря чему в 2024 году они полностью охватят жилые и офисные зоны Москвы. При этом решить, где должен появиться новый пункт аренды, могут сами горожане.

Вице-мэр также рассказал, что в этом сезоне появится новый тариф "Прогулка". За 400 рублей он позволит кататься суммарно 3 часа, при этом его можно разбить на несколько поездок, а также перенести часть из них на следующий день.

1 апреля пункты велопроката начали работать на ВДНХ. Первые точки проката открылись недалеко от арки Главного входа, на Северной и Южной петлях Кольцевой дороги. Всего гостям выставки доступно 500 велосипедов, 200 веломобилей, а также 50 самокатов.