В Москве разработали новую модель электросамоката для городских шеринговых систем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве разработали модель электросамоката MiR для городских шеринговых систем. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Разработкой электросамоката занимался завод "Протон", расположенный в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Продукт ориентирован на импортозамещение. Впервые его представили в 2021 году.

"Вложив в модернизацию действующего производства электроники порядка 20 миллионов рублей, предприятие разработало продукт, востребованный у горожан", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что первая модель уже задействована в пунктах проката в Череповце, а также подмосковных городах Орехово-Зуево и Лобне.

"Доработанная модель станет доступна любителям катания уже в этом году. Запланирована поставка первой партии в количестве 100 штук", – добавил Ефимов.

В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров подчеркнул, что продукт является примером диверсификации производства и постоянной работы с инновациями.

"За время работы в столичной ОЭЗ компания вложила более 222 миллионов рублей в развитие площадки. На ее счету восемь зарегистрированных авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе три патента на изобретения. Новая продукция усовершенствована по своим техническим параметрам", – пояснил Прохоров.

В 2022 году специалисты представят доработанную модель. У электросамоката усовершенствовали тормозную систему, колеса и GPS-модуль. В числе преимуществ нового самоката идеальное равновесие и устойчивость на бордюрах при максимальной скорости. При этом в новой модели минимум болтов, что позволяет механизмам не расшатываться.

Уточняется также, что батарею устройства можно заменить на ходу. При этом на одной зарядке самокат может проехать до 40 километров. Время его полной подзарядки составляет порядка 4–5 часов.

Кроме того, современный LED-дисплей электросамоката позволяет регулировать скорость, а также фиксировать пробег и время, проведенное в пути.

Сезон проката электросамокатов открылся в столице 5 марта 2022 года. Аренда стала доступна рекордно рано, этому поспособствовали погодные условия. По планам операторов парк самокатов вырастет до 40 000 единиц.