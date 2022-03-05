Сезон проката электросамокатов открылся в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице после зимнего перерыва открылись пункты проката самокатов, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Мы запустили кикшеринг раньше – сейчас для аренды доступен один оператор, а по мере улучшения погоды на улицы будут выходить и другие. В 2022 году мы запустили сервис рекордно рано, их можно взять в аренду уже сегодня", – говорится в сообщении.

Как рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов, в столице электросамокаты становятся популярнее с каждым годом.

"Более чем в 70% случаев их арендуют, чтобы доехать до метро, остановки или для коротких поездок внутри и между районами, а не просто покататься. Учитывая спрос, по задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать этот сервис. По планам операторов парк самокатов вырастет до 40 000 единиц", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Он отметил, что для удобства горожан установят дополнительные велопарковки для завершения аренды.

"Мы будем развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, там, где открываются новые станции метро", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться сеть платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов. Соответствующий проект в правительство столицы направила "Национальная технологическая инициатива" (НТИ).

Проектом предполагается внедрить целую экосистему для владельцев электросамокатов и электровелосипедов. Специальные парковки хотят оснастить подзарядками и электронными замками.

