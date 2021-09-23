Москва выделит 75 млн рублей на развитие сервисов проката электросамокатов

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Правительство Москвы выделит 75 миллионов рублей на развитие сервисов проката электрических самокатов в столице, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в этом году продолжат развивать культуру шеринга и экологичный городской транспорт.

"Правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на дальнейшее развитие. Общий размер субсидии за 2020 год юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электрических самокатов физическим лицам в городе Москве, составит 75 миллионов рублей", – приводятся слова Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в текущем году горожане совершили свыше шести миллионов поездок на электросамокатах, что в три раза превышает показатели прошлого года.

"За время пандемии электросамокаты наряду с велосипедами стали главными средствами передвижения для курьеров и волонтеров, поэтому за год парк проката расширился с 5 до 25 тысяч единиц, а для сервисов доставки действовали специальные условия", – добавил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что на Патриарших прудах в Москве ограничили максимальную скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом просили жители района. Медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными. Как отметили в Дептрансе, в городе уже создано 100 медленных зон. Кроме того, на Патриарших прудах перенесут парковки самокатов в более удобные и безопасные места.

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров ранее предложил ограничить использование электросамокатов для лиц, по вине которых ранее происходили аварии. По его мнению, это может повысить безопасность на улицах.

