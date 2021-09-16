На Патриарших прудах ограничили скорость электросамокатов до 15 км/ч

Фото: Агентство "Москва"
На Патриарших прудах в Москве ограничили максимальную скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом просили жители района, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Это наше совместное решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга. Операторы проката электросамоктов всегда поддерживают нас и с пониманием относятся к изменениям, и мы благодарны им за совместную работу. Медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что в Москве уже создано 100 медленных зон.
Кроме того, на Патриарших прудах перенесут парковки самокатов в более удобные и безопасные места.
"Здесь будет работать бригада скаутов, которые будут вывозить самокаты, если их скапливается слишком много", – отмечается в сообщении.
Также на некоторых велопарковках запретят оставлять электросамокаты и добавят новые велопарковки, исходя из размещения велодорожек.
Ранее сообщалось, что на Патриарших прудах запретят парковать электросамокаты. Транспорт нельзя будет оставить в зоне возле пруда, а также в Большом и Малом Патриарших и Ермолаевском переулках.
На Патриарших прудах запретят парковать электросамокаты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: