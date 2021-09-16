На Патриарших прудах ограничили скорость электросамокатов до 15 км/ч

Фото: Агентство "Москва"

На Патриарших прудах в Москве ограничили максимальную скорость электросамокатов до 15 километров в час. Об этом просили жители района, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Это наше совместное решение с муниципальными депутатами и операторами кикшеринга. Операторы проката электросамоктов всегда поддерживают нас и с пониманием относятся к изменениям, и мы благодарны им за совместную работу. Медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что в Москве уже создано 100 медленных зон.

Кроме того, на Патриарших прудах перенесут парковки самокатов в более удобные и безопасные места.

"Здесь будет работать бригада скаутов, которые будут вывозить самокаты, если их скапливается слишком много", – отмечается в сообщении.

Также на некоторых велопарковках запретят оставлять электросамокаты и добавят новые велопарковки, исходя из размещения велодорожек.

Ранее сообщалось, что на Патриарших прудах запретят парковать электросамокаты. Транспорт нельзя будет оставить в зоне возле пруда, а также в Большом и Малом Патриарших и Ермолаевском переулках.

