Собянин внес в МГД поправки об ужесточении штрафов для "отмороженных" автомобилистов

В Москве хотят в 10 раз увеличить штраф для водителей, которые любят гонять без глушителей. Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок об ужесточении штрафов для "отмороженных" автомобилистов.

Придется заплатить в том числе и за громкую музыку по ночам. Фиксировать нарушения будут специальные камеры.

Тема для города болезненная: москвичи все чаще жалуются на гонщиков, которые не дают спать. Подробнее о том, успокоят ли их новые меры и что думают обо всем этом стритрейсеры, – в эфире телеканала Москва 24.