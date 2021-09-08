В ГД оценили продление моратория на проверки малого и среднего бизнеса на год

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал информацию о том, что в России решили продлить на 2022 год мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает RT.

Гутенев положительно оценил этот шаг и выразил надежду, что политика по формированию еще более комфортной среды для предпринимателей коснется всех регионов страны.

"Те шаги, которые правительство делает, продлевая сроки, когда отсутствие проверок будет формировать привлекательную в том числе инвестиционную модель, эта инициатива крайне положительна", – отметил Гутенев.

О продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов МСП.

В марте 2020 года кабмин объявил мораторий на плановые проверки бизнеса. Позже правительство продлило мораторий на 2021 год.