Кабмин продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год

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Правительство приняло решение продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Сейчас мы готовим постановление правительства. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса", – подчеркнул премьер.

Ранее Владимир Путин поддержал идею продления на будущий год моратория на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях национальной экономики.

С соответствующим предложением на встрече с Путиным выступил депутат Госдумы Андрей Макаров. Он отметил, что малому бизнесу пришлось тяжелее всего, так как у него нет запасов. Макаров также обратил внимание на то, что, хоть сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, происходит это не в полном объеме.

Также Макаров попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к электронным сервисам для предпринимателей.

В марте 2020 года кабмин объявил мораторий на плановые проверки бизнеса. Позже правительство продлило мораторий на 2021 год.